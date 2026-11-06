Ojciec 20-letniej drugiej pilotki Natalii Gadellii Filgueiras, która zginęła wraz z ośmioma innymi osobami w katastrofie Learjeta na Florydzie w USA, wystąpił na konferencji prasowej w obronie zawodowego przygotowania córki. Allan Filgueiras, który sam jest pilotem, oświadczył, że wielokrotnie odsłuchiwał jej ostatnią komunikację z kontrolerami ruchu lotniczego, próbując zrozumieć okoliczności upadku samolotu.

Według CBC, podczas ostatniej łączności z kontrolerami ruchu lotniczego Filgueiras spokojnie informowała o oblodzeniu samolotu. Learjet leciał na Bahamy, wpadł w burzę i silne turbulencje, podczas których był rzucany w górę i w dół na około 200 metrów.

Ostatnia komunikacja załogi

Sytuacja szybko się pogorszyła: w swojej ostatniej wiadomości druga pilotka ogłosiła sytuację awaryjną i poinformowała o przekroczeniu prędkości oraz opadaniu z prędkością 20 tysięcy stóp na minutę. Jej ojciec i eksperci ds. bezpieczeństwa lotów zauważyli, że nadal przekazywała kontrolerom informacje o sytuacji na pokładzie, choć zdawała sobie sprawę z jej krytycznego charakteru.

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Rodzina odpowiedziała na krytykę

Rodzina Filgueiras postanowiła odpowiedzieć na komentarze w internecie, w których kwestionowano jej wiek i doświadczenie w kokpicie Learjeta. Według rodziny miała ponad 1300 godzin doświadczenia lotniczego i przeszła gruntowne szkolenie, aby uzyskać licencję pilota komercyjnego. Prawnik rodziny, Stuart Grossman, oświadczył, że konferencja prasowa miała na celu obronę pamięci i reputacji zmarłej; obecnie nie planuje się pozwów w związku z katastrofą.

Amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu nadal ustala przyczyny katastrofy. Podczas spadania samolot przekroczył przewidziane konstrukcyjnie ograniczenia prędkości, a fragmenty jego części ogonowej znaleziono kilka kilometrów od miejsca katastrofy. Według krewnych wśród ofiar byli przedsiębiorca z branży technologicznej Adam Robinson, jego żona Helen Sharp, ich dwoje małych dzieci oraz niania Ana Maria Ramirez Setina. Zginął także 55-letni dowódca samolotu Jeff Gregory, który pilotował maszynę podczas upadku.

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