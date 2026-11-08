W niedzielę rano autobus i minibus zderzyły się na południowym kierunku autostrady Ajalon w pobliżu węzła Halacha w Izraelu. W wyniku wypadku rannych zostało 17 osób — podaje Jerusalem Post, powołując się na izraelską policję.

Stan poszkodowanych

Według służb medycznych poszkodowani zostali ewakuowani z miejsca wypadku, aby otrzymać pomoc. Ratownicy pogotowia Magen David Adom poinformowali, że kierowca minibusa był zakleszczony w pojeździe, miał obniżony poziom świadomości oraz obrażenia głowy i kończyn.

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Podczas akcji ratunkowej medycy udzielili kierowcy pomocy, w tym podali leki i zatamowali krwawienie. Według ich danych 17-letnia dziewczyna doznała obrażeń kończyn, a jej stan oceniono jako średni. Pozostali pasażerowie odnieśli lekkie obrażenia.

Działania służb

Na miejscu wypadku pracują funkcjonariusze drogówki z okręgu Tel Awiwu. Na miejsce zmierzają również śledczy zajmujący się wypadkami drogowymi. Część poszkodowanych jest przewożona do szpitala Wolfson, centrum medycznego Sheba w Tel Ha-Szomer oraz szpitala Ichilov.

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