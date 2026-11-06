Отец 20-летнего второго пилота Наталии Гаделлии Филгейрас, погибшей вместе с еще восемью людьми в катастрофе Learjet во Флориде, США, выступил на пресс-конференции в защиту профессиональной подготовки дочери. Аллан Филгейрас, который сам является пилотом, заявил, что неоднократно прослушивал ее последние переговоры с авиадиспетчерами, пытаясь понять обстоятельства падения самолета.

По данным CBC, во время последнего сеанса связи с авиадиспетчерами Филгейрас спокойно сообщала об обледенении самолета. Learjet направлялся на Багамские острова, попал в грозу и сильную турбулентность, во время которой его бросало вверх и вниз примерно на 200 метров.

Последние переговоры экипажа

Ситуация быстро ухудшилась: в своем последнем сообщении второй пилот объявила аварийную ситуацию и сообщила о превышении скорости и снижении со скоростью 20 тысяч футов в минуту. Ее отец и специалисты по безопасности полетов отметили, что она продолжала передавать диспетчерам информацию о ситуации на борту, хотя осознавала критичность положения.

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Семья ответила на критику

Семья Филгейрас решила ответить на комментарии в интернете, где ставили под сомнение ее возраст и опыт работы в кабине Learjet. По данным семьи, у нее было более 1300 часов летного опыта, и она прошла основательную подготовку для получения лицензии коммерческого пилота. Адвокат семьи Стюарт Гроссман заявил, что пресс-конференция была призвана защитить память и репутацию погибшей; иски в связи с аварией пока не планируются.

Национальный совет по безопасности на транспорте США все еще устанавливает причины катастрофы. Во время падения самолет превысил предусмотренные конструкцией скоростные ограничения, а фрагменты его хвостовой части нашли в нескольких километрах от места аварии. По словам родственников, среди погибших были предприниматель в технологической сфере Адам Робинсон, его жена Хелен Шарп, двое их маленьких детей и няня Ана Мария Рамирес Сетина. Также погиб 55-летний командир самолета Джефф Грегори, который управлял самолетом во время падения.

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