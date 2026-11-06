在波兰，救世主会领导层禁止神父拉法乌·格沃夫琴斯基（Rafał Głowczyński）——人称“社区神父”——经营社交媒体、与媒体联系以及组织慈善募捐。Interia报道，这些限制也涉及他在世俗协会和公司中的活动。

信件照片被删除

周五，格沃夫琴斯基在Facebook上发布了一封信的照片，该信由救世主会省会长约瑟夫·菲格尔和秘书雅采克·诺瓦克签署。据该媒体报道，这篇帖子约在14:00发布，几分钟后便被删除。

随后，这名神父发布了一篇新帖，向特热布尼察致意，并要求将所有问题提交给救世主会波兰省会院。他没有直接评论所施加的限制。

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会众的立场

据Interia报道，信中会众领导层指责这名神父在媒体上的言论及10月29日的帖子含有粗俗用语，并损害了修会团体的声誉。格沃夫琴斯基应专注于在特热布尼察的牧灵工作。

他被任命至西里西亚圣雅德维加国际圣地及特热布尼察的堂区，自11月1日起担任副本堂神父和教理教师。救世主会在10月28日的声明中表示，对他没有道德或财务方面的指控。

与此同时，该会众表示，这名神父未获准购买一艘驳船和位于马德拉的退省中心。作为回应，格沃夫琴斯基指责领导层说谎，且未支持他与年轻人开展的工作，并宣布将公布文件和举行新闻发布会。

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