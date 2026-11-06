Керівництво салваторіанів заборонило Глувчинському вести соцмережі — Interia

У Польщі керівництво згромадження салваторіанів заборонило священнику Рафалу Глувчинському, відомому як «Священник із району», вести соціальні мережі, контактувати зі ЗМІ та організовувати благодійні збори. Як повідомляє Interia, обмеження також стосуються його діяльності у світських асоціаціях і компаніях.

Фото листа видалили

У п’ятницю Глувчинський оприлюднив у Facebook фотографії листа, підписаного провінціалом салваторіанів Юзефом Фіґелем і секретарем Яцеком Новаком. За даними видання, допис з’явився приблизно о 14:00 та був видалений за кілька хвилин.

Згодом священник опублікував новий допис, у якому передав вітання з Тшебниці й попросив адресувати всі запитання до провінціалату Польської провінції салваторіанів. Він безпосередньо не коментував встановлених обмежень.

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Позиція згромадження

За даними Interia, у листі керівництво згромадження закинуло священнику, що його висловлювання в медіа та допис від 29 жовтня містили вульгарну лексику й порушували добре ім’я чернечої спільноти. Глувчинський має зосередитися на душпастирській роботі в Тшебниці.

Його призначили до Міжнародного санктуарію святої Ядвіґи Сілезької та парафії в Тшебниці, де з 1 листопада він виконує обов’язки вікарія і катехита. У заяві від 28 жовтня салваторіани зазначали, що не мають до нього моральних чи фінансових претензій.

Водночас згромадження заявляло, що священник не отримував дозволу на придбання баржі та будинку для реколекцій на Мадейрі. Глувчинський у відповідь звинуватив керівництво в неправді та браку підтримки його роботи з молоддю, а також анонсував публікацію документів і пресконференцію.

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