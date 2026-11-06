В Польше руководство конгрегации салваторианцев запретило священнику Рафалу Гловчиньскому, известному как «Священник с района», вести социальные сети, контактировать со СМИ и организовывать благотворительные сборы. Как сообщает Interia, ограничения также касаются его деятельности в светских ассоциациях и компаниях.

Фотографии письма удалили

В пятницу Гловчиньский опубликовал в Facebook фотографии письма, подписанного провинциалом салваторианцев Юзефом Фигелем и секретарем Яцеком Новаком. По данным издания, публикация появилась примерно в 14:00 и была удалена через несколько минут.

Позже священник опубликовал новый пост, в котором передал приветствия из Тшебницы и попросил направлять все вопросы в провинциалат Польской провинции салваторианцев. Он напрямую не комментировал установленные ограничения.

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Позиция конгрегации

По данным Interia, в письме руководство конгрегации обвинило священника в том, что его высказывания в СМИ и пост от 29 октября содержали ненормативную лексику и наносили ущерб доброму имени монашеской общины. Гловчиньский должен сосредоточиться на пастырской работе в Тшебнице.

Его назначили в Международное святилище святой Ядвиги Силезской и приход в Тшебнице, где с 1 ноября он исполняет обязанности викария и катехизатора. В заявлении от 28 октября салваторианцы отмечали, что не имеют к нему претензий морального или финансового характера.

В то же время конгрегация заявляла, что священник не получал разрешения на приобретение баржи и дома для реколлекций на Мадейре. В ответ Гловчиньский обвинил руководство во лжи и отсутствии поддержки его работы с молодежью, а также анонсировал публикацию документов и пресс-конференцию.

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