W Polsce władze zgromadzenia salwatorianów zakazały księdzu Rafałowi Głowczyńskiemu, znanemu jako „Ksiądz z osiedla”, prowadzenia mediów społecznościowych, kontaktów z mediami oraz organizowania zbiórek charytatywnych. Jak informuje Interia, ograniczenia dotyczą również jego działalności w świeckich stowarzyszeniach i spółkach.

Zdjęcia listu zostały usunięte

W piątek Głowczyński opublikował na Facebooku zdjęcia listu podpisanego przez prowincjała salwatorianów Józefa Figla i sekretarza Jacka Nowaka. Według portalu wpis pojawił się około godziny 14:00 i został usunięty po kilku minutach.

Później ksiądz opublikował nowy wpis, w którym przesłał pozdrowienia z Trzebnicy i poprosił, aby wszystkie pytania kierować do prowincjalatu Polskiej Prowincji Salwatorianów. Nie skomentował bezpośrednio wprowadzonych ograniczeń.

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Stanowisko zgromadzenia

Według Interii w liście władze zgromadzenia zarzuciły księdzu, że jego wypowiedzi w mediach oraz wpis z 29 października zawierały wulgarny język i naruszały dobre imię wspólnoty zakonnej. Głowczyński ma skupić się na pracy duszpasterskiej w Trzebnicy.

Został skierowany do Międzynarodowego Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej i parafii w Trzebnicy, gdzie od 1 listopada pełni obowiązki wikariusza i katechety. W oświadczeniu z 28 października salwatorianie zaznaczyli, że nie mają wobec niego zastrzeżeń natury moralnej ani finansowej.

Jednocześnie zgromadzenie oświadczyło, że ksiądz nie otrzymał zgody na zakup barki i domu rekolekcyjnego na Maderze. W odpowiedzi Głowczyński oskarżył kierownictwo o kłamstwo i brak wsparcia dla jego pracy z młodzieżą, a także zapowiedział publikację dokumentów i konferencję prasową.

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