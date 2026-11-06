在美国，总统唐纳德·特朗普支持共和党全国委员会（RNC）主席乔·格鲁特斯竞选连任。该声明是在共和党于周二的中期选举中遭受重大损失后发表的，The Hill报道。

特朗普的支持

特朗普在Truth Social发文称，格鲁特斯应继续担任共和党全国委员会主席，以继续建设该党、成为可靠的合作伙伴，并帮助确保举行自由和公正的选举。总统还呼吁共和党人支持格鲁特斯。

特朗普称这位共和党全国委员会主席忠于“美国优先”路线，并表示格鲁特斯获得了该党基层支持者的支持。总统表示，在格鲁特斯的领导下，该委员会已成为一个高效且专注的组织，将继续推进“美国优先”议程。

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职位竞争

特朗普的支持是在共和党全国委员会联合主席凯·西·克罗斯比宣布将在1月挑战格鲁特斯、争夺该职位之后发表的。她在一封信中称，选举结果是共和党人的一次严重挫败。

克罗斯比指出，民主党将控制国会两院，而共和党在长期预计获胜的地方落败。她表示，选民最关心的是生活成本和国家的发展方向，而对基层工作、选民联系以及保障选举公正的基础设施的改善未能带来所需的结果。

中期选举结果

民主党在关键州获胜，其中包括传统上支持共和党的州，并在州立法机构中获得多数席位。据The Hill的合作伙伴DDHQ的数据，截至周五，民主党在参议院以54席对44席占优，并在众议院以253席对158席领先。

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