W USA prezydent Donald Trump poparł kandydaturę przewodniczącego Komitetu Narodowego Partii Republikańskiej (RNC) Joe Grutersa na reelekcję. Oświadczenie padło po poważnych stratach Partii Republikańskiej w wyborach środka kadencji we wtorek, informuje The Hill.

Poparcie Trumpa

We wpisie w Truth Social Trump oświadczył, że Gruters powinien pozostać przewodniczącym RNC, aby kontynuować budowę partii, być niezawodnym partnerem i pomagać w przeprowadzaniu wolnych i uczciwych wyborów. Prezydent wezwał także republikanów do poparcia Grutersa.

Trump nazwał przewodniczącego RNC oddanym kursowi America First i stwierdził, że Gruters ma poparcie szeregowych zwolenników partii. Według prezydenta pod kierownictwem Grutersa komitet stał się skuteczną i skoncentrowaną strukturą, która będzie nadal promować agendę America First.

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Rywalizacja o stanowisko

Poparcie Trumpa nastąpiło po tym, jak współprzewodnicząca RNC KC Crosby ogłosiła, że w styczniu rzuci Grutersowi wyzwanie w walce o stanowisko. W liście nazwała wyniki wyborów poważnym niepowodzeniem republikanów.

Crosby zaznaczyła, że demokraci będą kontrolować obie izby Kongresu, a republikanie przegrali tam, gdzie od dawna liczyli na zwycięstwo. Jej zdaniem wyborców najbardziej niepokoiły koszty życia i kierunek rozwoju kraju, podczas gdy poprawa działań terenowych, kontaktów z wyborcami oraz infrastruktury zapewniającej uczciwość wyborów nie przyniosła potrzebnego rezultatu.

Wyniki wyborów środka kadencji

Demokraci odnieśli zwycięstwa w kluczowych stanach, w tym w stanach tradycyjnie popierających republikanów, a także uzyskali większość w parlamentach stanowych. Według stanu na piątek demokraci mieli przewagę 54 do 44 miejsc w Senacie i prowadzili 253 do 158 miejsc w Izbie Reprezentantów, według DDHQ, partnera The Hill.

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