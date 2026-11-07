Everton na stadionie Hill Dickinson odniósł zwycięstwo 3:1 nad Coventry, odrabiając straty, w meczu Premier League. Thierno Barry strzelił dwa gole, a Kiernan Dewsbury-Hall zdobył trzecią bramkę gospodarzy. Informuje o tym The Guardian.

Coventry otworzyło wynik

Goście objęli prowadzenie w 52. minucie: Yann Gboho otrzymał podanie od Jacka Rudoniego i strzelił obok Jordana Pickforda. Coventry miało również dwie sytuacje, w których domagało się rzutu karnego. W jednej z nich James Tarkowski znalazł się między Calebem Yirenkym a Ethanem Pinnockiem podczas dośrodkowania z rzutu wolnego, jednak sędzia Stuart Attwell i VAR nie podyktowali jedenastki.

Wkrótce po rozpoczęciu drugiej połowy Taiwo Awoniyi upadł w walce z Witalijem Mykolenką. Sędziowie uznali, że kontakt nastąpił poza polem karnym, dlatego ponownie nie było rzutu karnego.

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Dwa gole Barry’ego i trzecie zwycięstwo z rzędu

Everton wyrównał w 56. minucie. Tyler Dibling dośrodkował z prawego skrzydła, obrona Coventry nie zdołała wybić piłki, po czym Barry głową skierował ją do bramki Carla Rushwortha.

Pięć minut później francuski napastnik strzelił po raz drugi, zamykając podanie Tyrique’a George’a przy dalszym słupku. Według The Guardian piłka mogła wcześniej trafić Barry’ego w rękę po nieudanej próbie wybicia jej przez obrońcę Jaya Dasilvę, jednak gol został uznany. W 81. minucie Barry prostopadłym podaniem wyprowadził Dewsbury-Halla sam na sam z bramkarzem, a ten ustalił wynik końcowy.

Było to trzecie z rzędu zwycięstwo Evertonu. Barry zwiększył swój dorobek do 10 goli we wszystkich rozgrywkach tego sezonu, a zespół Davida Moyesa, według danych gazety, zajmuje piąte miejsce w tabeli Premier League.

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