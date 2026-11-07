埃弗顿在希尔·迪金森球场举行的一场英超比赛中以3比1逆转战胜考文垂。蒂耶诺·巴里梅开二度，基尔南·杜斯伯里-霍尔打入主队第三球。据《卫报》报道。

考文垂率先破门

客队在第52分钟取得领先：扬·格博霍接杰克·鲁多尼传球后射门，皮球越过乔丹·皮克福德入网。考文垂还有两次认为应判罚点球的情况。其中一次是在任意球传中时，詹姆斯·塔尔科夫斯基处于凯莱布·伊连基和伊桑·平诺克之间，但主裁判斯图尔特·阿特维尔和VAR均未判罚点球。

下半场开始后不久，泰沃·阿沃尼伊在与维塔利·米科连科的对抗中倒地。裁判认定接触发生在禁区外，因此再次没有判罚点球。

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巴里梅开二度，球队取得三连胜

埃弗顿在第56分钟扳平比分。泰勒·迪布林从右路传中，考文垂后防未能解围，随后巴里头球将球送入卡尔·拉什沃思把守的球门。

五分钟后，这名法国前锋在远门柱包抄泰里克·乔治的传球，再次破门。据《卫报》评估，在后卫杰伊·达席尔瓦解围未果后，皮球此前可能击中巴里的手部，但进球仍被判有效。第81分钟，巴里送出直塞，让杜斯伯里-霍尔获得单刀机会，后者将比分定格。

这是埃弗顿连续第三场获胜。巴里将自己本赛季各项赛事的进球数提升至10球，而据该报数据，大卫·莫耶斯的球队位居英超积分榜第五位。

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