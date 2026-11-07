«Эвертон» на стадионе «Хилл Дикинсон» одержал волевую победу над «Ковентри» со счётом 3:1 в матче Премьер-лиги. Тьерно Барри оформил дубль, а Кирнан Дьюсбери-Холл забил третий мяч хозяев. Об этом сообщает The Guardian.

«Ковентри» открыл счёт

Гости вышли вперёд на 52-й минуте: Янн Гбоо получил передачу от Джека Рудони и пробил мимо Джордана Пикфорда. У «Ковентри» также было два эпизода, в которых команда претендовала на пенальти. В одном из них Джеймс Тарковски оказался между Калебом Йиреньки и Итаном Пинноком во время подачи со штрафного, однако арбитр Стюарт Аттуэлл и VAR не назначили одиннадцатиметровый.

Вскоре после начала второго тайма Тайво Авонийи упал в борьбе с Виталием Миколенко. Судьи определили, что контакт произошёл за пределами штрафной площади, поэтому пенальти снова не было.

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Дубль Барри и третья победа подряд

«Эвертон» сравнял счёт на 56-й минуте. Тайлер Диблинг выполнил подачу с правого фланга, оборона «Ковентри» не смогла выбить мяч, после чего Барри головой отправил его в ворота Карла Рашворта.

Через пять минут французский нападающий забил во второй раз, замкнув передачу Тайрика Джорджа на дальней штанге. По оценке The Guardian, мяч до этого мог попасть Барри в руку после неудачной попытки защитника Джея Дасилвы выбить его, однако гол был засчитан. На 81-й минуте Барри разрезающей передачей вывел Дьюсбери-Холла один на один, и тот установил окончательный счёт.

Для «Эвертона» это была третья победа подряд. Барри довёл свой показатель до 10 голов во всех турнирах сезона, а команда Дэвида Мойеса, по данным издания, занимает пятое место в таблице Премьер-лиги.

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