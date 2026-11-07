Баррі оформив дубль у вольовій перемозі Евертона над Ковентрі — The Guardian

«Евертон» на стадіоні «Гілл Дікінсон» здобув вольову перемогу над «Ковентрі» з рахунком 3:1 у матчі Прем’єр-ліги. Тьєрно Баррі оформив дубль, а Кірнан Дьюсбері-Голл забив третій м’яч господарів. Про це повідомляє The Guardian.

Ковентрі відкрив рахунок

Гості вийшли вперед на 52-й хвилині: Янн Гбохо отримав передачу від Джека Рудоні та пробив повз Джордана Пікфорда. «Ковентрі» також мав два епізоди, у яких претендував на пенальті. В одному з них Джеймс Тарковскі опинився між Кейлебом Їренкії та Ітаном Пінноком під час подачі зі штрафного, однак арбітр Стюарт Аттвелл і VAR не призначили одинадцятиметровий.

Невдовзі після початку другого тайму Тайво Авонії впав у боротьбі з Віталієм Миколенком. Судді визначили, що контакт відбувся за межами штрафного майданчика, тож пенальті знову не було.

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Дубль Баррі та третя поспіль перемога

«Евертон» зрівняв рахунок на 56-й хвилині. Тайлер Діблінг виконав подачу з правого флангу, оборона «Ковентрі» не змогла вибити м’яч, після чого Баррі головою відправив його у ворота Карла Рашворта.

Через п’ять хвилин французький нападник забив вдруге, замкнувши передачу Тайріка Джорджа на дальній стійці. За оцінкою The Guardian, м’яч перед тим міг влучити Баррі в руку після невдалої спроби захисника Джея Дасілви винести його, однак гол зарахували. На 81-й хвилині Баррі розрізною передачею вивів Дьюсбері-Голла сам на сам, і той установив остаточний рахунок.

Для «Евертона» це була третя поспіль перемога. Баррі довів свій доробок до 10 голів у всіх турнірах сезону, а команда Девіда Мойєса, за даними видання, посідає п’яте місце в таблиці Прем’єр-ліги.

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