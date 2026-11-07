Oregon, Minnesota, Nowy Meksyk i stan Waszyngton pozwały administrację prezydenta USA Donalda Trumpa w związku z planowanymi wymogami dla beneficjentów Medicaid. Pozew złożono w amerykańskim sądzie okręgowym w Oregonie, informuje STAT News.

Stanowisko stanów

Pozew w imieniu stanów złożył prokurator generalny Oregonu Dan Rayfield. W skardze stwierdzono, że zmiany mogą wyrządzić stanom nieodwracalną szkodę w zakresie ich uprawnień, finansów i zdrowia publicznego. Powodowie oświadczyli również, że administracja nie ma uprawnień, by zmuszać stany do wprowadzania tych zmian.

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Warunki utrzymania ubezpieczenia

Pozew złożono mniej niż 60 dni przed terminem wyznaczonym na 1 stycznia. Ustawa One Big Beautiful Bill, uchwalona w 2025 roku, przewiduje, że beneficjenci Medicaid muszą co miesiąc pracować, wykonywać wolontariat lub się uczyć przez co najmniej 80 godzin, aby zachować ubezpieczenie zdrowotne. Dla osób z niepełnosprawnościami przewidziano kilka wyjątków.

To kolejny pozew przeciwko szeroko zakrojonym zmianom w programie Medicaid. Mniej niż tydzień przed jego złożeniem federalny sędzia orzekł, że wprowadzenie wymogów dotyczących pracy spowoduje nieodwracalną szkodę.

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