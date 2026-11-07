W Chicago, podczas sesji naukowych Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przedstawiono szczegółowe wyniki badania ZEUS leku ziltivekimab firmy Novo Nordisk. Przeciwciało monoklonalne obniżyło poziom cytokiny zapalnej interleukiny-6, czyli IL-6, jednak nie zmniejszyło liczby zawałów serca, udarów ani zgonów w porównaniu z placebo, informuje STAT News.

Wyniki badania ZEUS

W badaniu uczestniczyli pacjenci z ciężką chorobą. Szczegółowe wyniki ZEUS przedstawiono w sobotę podczas sesji Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego i jednocześnie opublikowano w czasopiśmie New England Journal of Medicine.

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Inne badania przerwano

Po ujawnieniu głównych wyników Novo Nordisk zatrzymało jeszcze dwa badania ziltivekimabu — HERMES i ATHENA. We wrześniu komitet monitorujący dane uznał, że te badania prawdopodobnie nie zakończą się sukcesem.

Kardiolodzy, o których pisze STAT News, podkreślili, że negatywny wynik ZEUS nie podważa ważnej roli stanu zapalnego w chorobach sercowo-naczyniowych. Rozważają poszukiwanie celów na wcześniejszych etapach szlaku zapalnego.

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