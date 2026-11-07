В Чикаго на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации представили подробные результаты исследования ZEUS препарата зилтивекимаб компании Novo Nordisk. Моноклональное антитело снизило уровень воспалительного цитокина интерлейкина-6, или IL-6, однако не уменьшило количество инфарктов, инсультов или смертей по сравнению с плацебо, сообщает STAT News.

Результаты исследования ZEUS

В испытании участвовали пациенты с тяжелым заболеванием. Подробные результаты ZEUS представили в субботу на сессиях Американской кардиологической ассоциации и одновременно опубликовали в журнале New England Journal of Medicine.

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Другие испытания прекратили

После обнародования основных результатов Novo Nordisk остановила еще два исследования зилтивекимаба — HERMES и ATHENA. В сентябре комитет по мониторингу данных пришел к выводу, что эти испытания, вероятно, не будут успешными.

Кардиологи, о которых пишет STAT News, подчеркнули, что отрицательный результат ZEUS не отрицает важной роли воспаления в сердечно-сосудистых заболеваниях. Они рассматривают поиск мишеней на более ранних этапах воспалительного пути.

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