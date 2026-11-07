Чотири штати США подали позов через вимоги до одержувачів Medicaid — STAT News

Орегон, Міннесота, Нью-Мексико та штат Вашингтон подали позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа через заплановані вимоги для одержувачів Medicaid. Позов подали до Окружного суду США в Орегоні, повідомляє STAT News.

Позиція штатів

Позов від імені штатів подав генеральний прокурор Орегону Ден Рейфілд. У скарзі стверджується, що зміни можуть завдати штатам непоправної шкоди у сфері їхніх повноважень, фінансів і громадського здоров’я. Позивачі також заявили, що адміністрація не має повноважень змушувати штати запроваджувати ці зміни.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Умови збереження страхування

Позов подали менш ніж за 60 днів до встановленого на 1 січня строку. Ухвалений 2025 року закон One Big Beautiful Bill передбачає, що одержувачі Medicaid повинні щомісяця працювати, займатися волонтерством або навчатися щонайменше 80 годин, аби зберегти медичне страхування. Для людей з інвалідністю передбачено кілька винятків.

Це ще один позов проти масштабних змін у програмі Medicaid. Менш ніж за тиждень до його подання федеральний суддя постановив, що запровадження вимог щодо роботи спричинить непоправну шкоду.

Читай нас у