Орегон, Миннесота, Нью-Мексико и штат Вашингтон подали иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за запланированных требований для получателей Medicaid. Иск подан в Окружной суд США в Орегоне, сообщает STAT News.

Позиция штатов

Иск от имени штатов подал генеральный прокурор Орегона Дэн Рейфилд. В жалобе утверждается, что изменения могут нанести штатам непоправимый ущерб в сфере их полномочий, финансов и общественного здравоохранения. Истцы также заявили, что администрация не имеет полномочий принуждать штаты вводить эти изменения.

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Условия сохранения страхования

Иск подали менее чем за 60 дней до установленного на 1 января срока. Принятый в 2025 году закон One Big Beautiful Bill предусматривает, что получатели Medicaid должны ежемесячно работать, заниматься волонтерством или учиться не менее 80 часов, чтобы сохранить медицинскую страховку. Для людей с инвалидностью предусмотрено несколько исключений.

Это еще один иск против масштабных изменений в программе Medicaid. Менее чем за неделю до его подачи федеральный судья постановил, что введение требований к работе причинит непоправимый ущерб.

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