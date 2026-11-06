В США президент Дональд Трамп поддержал кандидатуру председателя Республиканского национального комитета Джо Грутерса на переизбрание. Заявление прозвучало после масштабных потерь Республиканской партии на промежуточных выборах во вторник, сообщает The Hill.

Поддержка Трампа

В публикации в Truth Social Трамп заявил, что Грутерс должен остаться председателем РНК, чтобы продолжить развитие партии, быть надежным партнером и содействовать проведению свободных и честных выборов. Президент также призвал республиканцев поддержать Грутерса.

Трамп назвал председателя РНК приверженным курсу America First и заявил, что Грутерс пользуется поддержкой рядовых сторонников партии. По словам президента, под руководством Грутерса комитет стал эффективной и сосредоточенной структурой, которая и дальше будет продвигать повестку America First.

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Конкуренция за должность

Поддержка Трампа прозвучала после того, как сопредседатель РНК Кей Си Кросби объявила, что в январе бросит Грутерсу вызов в борьбе за должность. В письме она назвала результаты выборов серьезной неудачей для республиканцев.

Кросби отметила, что демократы будут контролировать обе палаты Конгресса, а республиканцы проиграли там, где долгое время рассчитывали на победу. По ее словам, избирателей прежде всего волновали стоимость жизни и направление развития страны, тогда как улучшение работы на местах, контактов с избирателями и инфраструктуры обеспечения честности выборов не дало нужного результата.

Результаты промежуточных выборов

Демократы одержали победы в ключевых штатах, в том числе в штатах, которые традиционно поддерживали республиканцев, а также получили большинство в законодательных органах штатов. По состоянию на пятницу демократы имели преимущество 54 против 44 мест в Сенате и лидировали со счетом 253 против 158 мест в Палате представителей, по данным DDHQ, партнера The Hill.

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