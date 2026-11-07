Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na osiem kanadyjskich firm świadczących usługi wymiany walut i transakcji na aktywach cyfrowych. Departament Skarbu USA oświadczył, że podmioty te rzekomo pomagały irańskiemu rządowi przenosić aktywa do Iranu i z tego kraju, informuje Anadolu Agency.

Zarzuty dotyczące współpracy z irańskimi podmiotami

Amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) poinformowało, że sankcje były częścią operacji Economic Outcast. Zastosowano je zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym nr 13902, skierowanym przeciwko irańskiemu sektorowi aktywów cyfrowych.

Według amerykańskiej agencji firmy wymieniały irańskie riale i inne waluty na aktywa cyfrowe. Wiele z nich oskarżono również o współpracę z objętymi sankcjami irańskimi giełdami kryptowalut oraz adresami powiązanymi z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej.

Na listę sankcyjną trafiły Diverse Trade Inc, działająca pod nazwą Million Exchange, 1380079 BC Limited pod nazwą Amin Exchange, Top PC Technician Inc, NIA Nations Currency Ltd, 2397639 Ontario Ltd pod nazwą Farah Exchange, CCC Inc, B Galaxy Inc pod nazwą Cryptoyal oraz Darvish Exchange.

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Powiązania ze sprawą Ryana Weddinga

Departament Skarbu USA oświadczył również, że adresy powiązane z Million Exchange przelały równowartość setek tysięcy dolarów na adresy, które resort łączy z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej lub finansowaniem terroryzmu. Adresy powiązane z Farah Exchange, według resortu, przelały miliony dolarów w aktywach cyfrowych na adresy powiązane z kanadyjskim handlarzem narkotyków Ryanem Weddingiem, który także jest objęty sankcjami.

Amerykańskie władze twierdzą, że Wedding, zatrzymany w styczniu, wykorzystywał firmy wymiany walut w rejonach Vancouver i Toronto do prania miliardów dolarów dochodów z handlu narkotykami. Według Departamentu Skarbu USA Amin Exchange rzekomo prała dla niego dochody z handlu narkotykami w Vancouver, zamieniając gotówkę na aktywa cyfrowe w celu późniejszego transferu za granicę.

Sankcje skoordynowano z amerykańską Siecią ds. Zwalczania Przestępstw Finansowych, kanadyjską jednostką analityki finansowej FINTRAC oraz amerykańską Administracją ds. Zwalczania Narkotyków. Departament Stanu USA oświadczył, że niektóre firmy zmieniały nazwy i adresy, aby uniknąć wykrycia.

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