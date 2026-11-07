США ввели санкции против восьми канадских компаний, предоставляющих услуги по обмену валют и операциям с цифровыми активами. Министерство финансов США заявило, что эти структуры якобы помогали иранскому правительству перемещать активы в Иран и из страны, сообщает Anadolu Agency.

Обвинения в работе с иранскими структурами

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) сообщило, что санкции стали частью операции Economic Outcast. Их применили в соответствии с указом №13902, направленным на сектор цифровых активов Ирана.

По данным американского ведомства, компании обменивали иранские риалы и другие валюты на цифровые активы. Многие из них также обвинили во взаимодействии с подсанкционными иранскими криптовалютными биржами и адресами, связанными с Корпусом стражей исламской революции Ирана.

В санкционный список вошли Diverse Trade Inc, работающая под названием Million Exchange, 1380079 BC Limited под названием Amin Exchange, Top PC Technician Inc, NIA Nations Currency Ltd, 2397639 Ontario Ltd под названием Farah Exchange, CCC Inc, B Galaxy Inc под названием Cryptoyal и Darvish Exchange.

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Связи с делом Райана Веддинга

Минфин США также заявил, что адреса, связанные с Million Exchange, перевели эквивалент сотен тысяч долларов на адреса, которые ведомство связывает с КСИР или финансированием терроризма. Адреса, связанные с Farah Exchange, по утверждению ведомства, перевели миллионы долларов в цифровых активах на адреса, ассоциированные с канадским наркоторговцем Райаном Веддингом, против которого также действуют санкции.

Американские власти утверждают, что Веддинг, которого задержали в январе, использовал обменные компании в районах Ванкувера и Торонто для отмывания миллиардов долларов доходов от наркоторговли. По данным Минфина США, Amin Exchange якобы отмывала для него доходы от наркоторговли в Ванкувере, конвертируя наличные в цифровые активы для дальнейшего перевода за границу.

Санкции координировались с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США, канадским подразделением финансовой разведки FINTRAC и Управлением по борьбе с наркотиками США. Госдепартамент США заявил, что некоторые компании меняли названия и адреса, чтобы избежать обнаружения.

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