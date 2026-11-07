美国制裁八家加拿大兑换公司——阿纳多卢通讯社

美国对八家提供货币兑换和数字资产交易服务的加拿大公司实施制裁。美国财政部表示，这些实体据称帮助伊朗政府将资产转入和转出伊朗，阿纳多卢通讯社报道。

被指与伊朗实体合作

美国外国资产控制办公室（OFAC）表示，这些制裁是“Economic Outcast”行动的一部分。制裁依据第13902号行政命令实施，该命令针对伊朗数字资产领域。

根据美国机构的数据，这些公司将伊朗里亚尔和其他货币兑换为数字资产。其中许多公司还被指与受制裁的伊朗加密货币交易所及与伊朗伊斯兰革命卫队有关联的地址进行互动。

被列入制裁名单的包括以 Million Exchange 名义经营的 Diverse Trade Inc、以 Amin Exchange 名义经营的 1380079 BC Limited、Top PC Technician Inc、NIA Nations Currency Ltd、以 Farah Exchange 名义经营的 2397639 Ontario Ltd、CCC Inc、以 Cryptoyal 名义经营的 B Galaxy Inc，以及 Darvish Exchange。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

与瑞安·韦丁案的关联

美国财政部还表示，与 Million Exchange 相关的地址向该部门认定与伊斯兰革命卫队或恐怖主义融资有关的地址转移了价值数十万美元的资金。该部门称，与 Farah Exchange 相关的地址向与加拿大毒贩瑞安·韦丁有关联的地址转移了价值数百万美元的数字资产，韦丁也受到制裁。

美国当局声称，今年1月被拘留的韦丁利用温哥华和多伦多地区的兑换公司，洗白数十亿美元的贩毒所得。根据美国财政部的数据，Amin Exchange 据称在温哥华为他洗白贩毒所得，将现金转换为数字资产，以便随后转移至境外。

制裁行动与美国金融犯罪执法网络、加拿大金融情报机构 FINTRAC 以及美国缉毒局协调进行。美国国务院表示，一些公司曾更改名称和地址以避免被发现。

关注我们在