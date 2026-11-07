Meta uruchomiła agenta AI Muse w Meksyku — jest to pierwszy kraj w Ameryce Łacińskiej, w którym usługa stała się dostępna. Jak podaje Mexico News Daily, Muse działa w języku hiszpańskim i jest dostępny dla użytkowników w wieku od 18 lat za pośrednictwem iOS, Androida oraz strony muse.ai.

Planowanie i wykonywanie zadań

Szef Meta w Meksyku Marco Casarín powiedział, że agent nie tylko odpowiada na pytania. Według niego użytkownik może określić cel, po czym Muse ma stworzyć plan i samodzielnie przystąpić do wykonania zadania. Usługa może łączyć się z pocztą elektroniczną, kalendarzem, wiadomościami i Instagramem, jednak użytkownik sam decyduje, do jakich danych i usług udzielić dostępu.

Casarín zaznaczył również, że użytkownicy muszą potwierdzać każde działanie agenta i mogą widzieć jego zaplanowane kroki.

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Pierwsi partnerzy usługi

Pierwsze integracje Muse w Meksyku będą dotyczyć handlu detalicznego, kredytowania, podróży, wynajmu samochodów, rozrywki i dostaw żywności. Wśród wymienionych firm są Cinépolis, Coppel, Despegar, Kavak, Liverpool i Rappi.

Dzięki tym integracjom użytkownicy będą mogli między innymi kupować bilety do kina, szukać samochodów, planować podróże i znajdować oferty na codzienne zakupy. Meta planuje również w przyszłości zapewnić zgodność Muse z okularami AI oraz umożliwić interakcję z agentem przez WhatsApp.

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