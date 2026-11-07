Meta запустила ИИ-агента Muse в Мексике — это первая страна Латинской Америки, где стал доступен этот сервис. Как сообщает Mexico News Daily, Muse работает на испанском языке и доступен пользователям в возрасте от 18 лет через iOS, Android и сайт muse.ai.

Планирование и выполнение задач

Глава Meta в Мексике Марко Касарин заявил, что агент не только отвечает на вопросы. По его словам, пользователь может определить цель, после чего Muse должен сформировать план и самостоятельно перейти к выполнению задачи. Сервис может подключаться к электронной почте, календарю, сообщениям и Instagram, однако пользователь сам определяет, к каким данным и сервисам предоставить доступ.

Касарин также отметил, что пользователи должны подтверждать каждое действие агента и могут видеть его запланированные шаги.

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Первые партнеры сервиса

Первые подключения Muse в Мексике будут касаться розничной торговли, кредитования, путешествий, аренды автомобилей, развлечений и доставки еды. Среди упомянутых компаний — Cinépolis, Coppel, Despegar, Kavak, Liverpool и Rappi.

Благодаря этим подключениям пользователи смогут, в частности, покупать билеты в кино, искать автомобили, планировать путешествия и находить предложения для повседневных покупок. В Meta также планируют в дальнейшем обеспечить совместимость Muse с очками с искусственным интеллектом и возможность взаимодействия с агентом через WhatsApp.

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