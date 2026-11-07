Meta запустила ШІ-агента Muse у Мексиці — Mexico News Daily

Meta запустила ШІ-агента Muse у Мексиці — це перша країна Латинської Америки, де став доступний цей сервіс. Як повідомляє Mexico News Daily, Muse працює іспанською мовою та доступний користувачам віком від 18 років через iOS, Android і сайт muse.ai.

Планування та виконання завдань

Керівник Meta в Мексиці Марко Касарін заявив, що агент не лише відповідає на запитання. За його словами, користувач може визначити мету, після чого Muse має сформувати план і самостійно перейти до виконання завдання. Сервіс може підключатися до електронної пошти, календаря, повідомлень та Instagram, однак користувач сам визначає, до яких даних і сервісів надати доступ.

Касарін також зазначив, що користувачі мають підтверджувати кожну дію агента та можуть бачити його заплановані кроки.

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Перші партнери сервісу

Перші підключення Muse у Мексиці стосуватимуться роздрібної торгівлі, кредитування, подорожей, оренди автомобілів, розваг і доставки їжі. Серед згаданих компаній — Cinépolis, Coppel, Despegar, Kavak, Liverpool та Rappi.

Через ці підключення користувачі зможуть, зокрема, купувати квитки в кіно, шукати автомобілі, планувати подорожі та знаходити пропозиції для щоденних покупок. У Meta також планують надалі забезпечити сумісність Muse з окулярами зі штучним інтелектом і можливість взаємодії з агентом через WhatsApp.

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