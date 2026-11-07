Meta已在墨西哥推出AI智能体Muse——墨西哥成为拉丁美洲首个可使用该服务的国家。据Mexico News Daily报道，Muse支持西班牙语，18岁及以上用户可通过iOS、Android和muse.ai网站使用该服务。

任务规划与执行

Meta墨西哥负责人马尔科·卡萨林表示，该智能体不仅能回答问题。他称，用户可以设定目标，随后Muse将制定计划并自行开始执行任务。该服务可以连接电子邮件、日历、消息和Instagram，但用户自行决定授予哪些数据和服务的访问权限。

卡萨林还指出，用户必须确认智能体的每一项操作，并且可以查看其计划中的步骤。

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服务的首批合作伙伴

Muse在墨西哥的首批接入将涉及零售、信贷、旅行、汽车租赁、娱乐和食品配送。提到的公司包括Cinépolis、Coppel、Despegar、Kavak、Liverpool和Rappi。

通过这些接入，用户将能够购买彩票、搜索汽车、规划旅行以及查找日常购物优惠。Meta还计划在未来实现Muse与AI眼镜的兼容，并支持通过WhatsApp与该智能体互动。

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