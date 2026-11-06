尼日利亚总统博拉·蒂努布将启用该国南部阿夸伊博姆州的八个大型设施。据Premium Times Nigeria报道，他计划访问该州首府乌约，并为州长乌莫·埃诺政府实施的项目举行启用仪式。

清单包括Airport–Okopedi道路、Ring Road 3、AKWA-GIS办公综合体、指挥与控制中心、ARISE Palm Resort度假村、维克托·阿塔机场国际航站楼大楼、机场医院以及Ibom航空城。

预算拨款

据该媒体报道，该州2023至2026年预算为全长14.5公里的Airport–Okopedi道路第一期工程共安排了495亿奈拉。2024至2026年预算为由Hensek Services实施的全长7.868公里的Ring Road 3扩建项目安排了490亿奈拉。

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2025年为建设ARISE Palm Resort度假村安排了299.9亿奈拉，2026年又安排了100亿奈拉。此外，还拨出50亿奈拉用于度假村附近的防侵蚀设施。在四个预算周期内，为维克托·阿塔机场国际航站楼大楼安排了596.5亿奈拉。

采购数据的可获得性

Premium Times Nigeria指出，其未能在公开渠道找到多个项目的初始合同金额、承包商资料和采购文件。该州公共采购法要求相关机构和采购实体定期在电子门户上发布此类信息。

该媒体还联系了该州信息专员阿涅坎·乌马纳，询问项目成本、合同变更及其签订程序。截至报道发布时，他尚未回复电话和消息。

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