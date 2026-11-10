德国防务公司Helsing将于周三在柏林发布一款基于人工智能的军用目标引导新软件。该公司希望在一些欧洲政府担忧依赖美国技术的背景下，为美国公司Palantir的解决方案提供欧洲替代选择，Channel NewsAsia援引路透社报道。

欧洲替代方案

Palantir开发了Maven Smart System，这是此类最知名的军事系统之一。美国、北约司令部以及多个联盟成员国都在使用该系统。

Helsing在演示会邀请函中表示，对欧洲而言，进行精确侦察、在不确定条件下作出决策，以及在战场上自主且不依赖他方地行动至关重要。该公司强调，其系统由“欧洲打造，为欧洲服务”。

Palantir则表示，客户对所购买的软件拥有完全控制权，公司无法远程将其停用。与此同时，一些欧洲国家围绕数据主权以及对美国技术供应商依赖的讨论愈发激烈。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

德国的计划

俄罗斯联邦这一侵略国针对乌克兰的战争表明，人工智能工具对于快速处理来自无人机、卫星和其他传感器的大量信息流具有重要意义。路透社称，上个月对乌克兰Starlink终端速度的限制，使拦截俄罗斯无人机变得更加困难，并导致部分行动被取消。

在美国总统唐纳德·特朗普的政府于6月暂时限制非美国居民访问Anthropic最先进模型后，对技术依赖的担忧也加剧了。限制措施在同一个月被取消，但据该通讯社报道，欧洲立法者将这一事件视为美国控制关键技术的证据。

德国军方表示，目前不会为其部队购买Palantir的Maven。德国计划在2027年部署自己的人工智能系统，并预计于2028年全面实施。

关注我们在