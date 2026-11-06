Dacia рассматривает электрический Renault Bridger для Европы — Autocar

Dacia рассматривает возможность предложить в Европе электрическую версию компактного кроссовера Renault Bridger, который изначально готовят к запуску на индийском рынке. Как сообщает Autocar, такой шаг может помочь румынскому бренду Renault Group быстрее сократить выбросы CO2 своего модельного ряда.

Кроссовер для Индии может попасть в Европу

Renault Bridger ранее показали в виде концепта, почти готового к серийному производству. Это компактный кроссовер с ярко выраженным внедорожным дизайном, который Autocar сравнивает с Suzuki Jimny. В Индии модель должна расположиться ниже Renault Duster — адаптированной для этого рынка версии европейского Dacia Duster.

Изначально Bridger не планировали продавать в Европе, как и другие модели Renault Group для отдельных регионов, в том числе Filante, Boreal и Niagara. В то же время источники издания утверждают, что Dacia может адаптировать модель для европейского рынка. Там электрический кроссовер мог бы конкурировать с Citroën ë-C3 и Fiat Grande Panda Electric.

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Планы электрификации Dacia

Для Dacia электрификация и сокращение выбросов CO2 являются приоритетом, поскольку у бренда ограниченная линейка электромобилей по сравнению с другими марками Renault Group. Компания также пересматривает планы на фоне предложенных в ЕС правил Industrial Accelerator Act. Они могут предусматривать дополнительные стимулы для электромобилей, произведённых в Европе, причём более выгодные условия могут получить модели длиной до 4,2 метра.

Dacia заявляла о намерении выпустить четыре электромобиля до 2030 года. По данным Autocar, речь идёт о Spring, Sandero, Sandero Stepway и ещё одной модели. Последней первоначально должен был стать электрический кроссовер Striker, однако, по информации источников издания, этот проект отменили. Одним из кандидатов на его место называют европейскую версию Bridger. Генеральный директор Renault Group Франсуа Прово заявил на Парижском автосалоне в прошлом месяце, что Bridger создали для Индии, но впоследствии он может появиться и на других рынках.

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