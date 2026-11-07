Кирилл Буданов заявил, что Российская Федерация — государство-агрессор — планирует зимой нанести максимальный ущерб критической инфраструктуре Украины, чтобы спровоцировать общественное недовольство и уличные протесты. Он заверил, что Украина переживет предстоящую зиму, хотя она будет сложной.

Расчет на давление на власть

По словам Буданова, ухудшение условий жизни вследствие ударов по объектам, необходимым для функционирования страны, должно, по расчетам Кремля, подтолкнуть людей к протестам и давлению на украинскую власть. Россия рассчитывает, что такое давление заставит Киев пойти на уступки, противоречащие национальным интересам Украины.

Буданов подчеркнул, что этот сценарий не реализуется. О его оценке российских планов сообщает Interia, ссылаясь на интервью для CBS News, которое описал телеканал TSN.

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Зеленский предупредил о возможных целях

Президент Владимир Зеленский также заявил, что украинская разведка располагает данными о подготовке России к ударам по энергетическим объектам, мостам через Днепр и гражданской инфраструктуре. По его словам, украинские силы готовятся к обороне.

Зеленский призвал партнеров как можно скорее поставлять ракеты-перехватчики для систем Patriot. Он отметил, что российские атаки повреждают электросети, трансформаторы и распределительное оборудование, из-за чего в отдельных регионах возникает дефицит электроэнергии даже при достаточных возможностях ее производства. Президент анонсировал увеличение числа ремонтных бригад и привлечение военных к ликвидации последствий атак.

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