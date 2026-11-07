基里洛·布达诺夫表示，俄罗斯联邦——一个侵略国——计划在冬季对乌克兰关键基础设施造成最大程度的破坏，以挑起社会不满和街头抗议。他保证，乌克兰将度过即将到来的冬季，尽管这将是一个艰难的冬季。

意在对政府施压的盘算

布达诺夫表示，克里姆林宫预计，对维持国家运转所必需设施的打击导致生活条件恶化，将促使民众走上抗议，并向乌克兰政府施压。俄罗斯预计，这种压力将迫使基辅作出违背乌克兰国家利益的让步。

布达诺夫强调，这一情景不会实现。Interia报道了他对俄罗斯计划的评估，并援引TSN电视台对其接受CBS News采访的报道。

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泽连斯基警告可能的目标

总统弗拉基米尔·泽连斯基也表示，乌克兰情报部门掌握的数据显示，俄罗斯正在准备打击能源设施、第聂伯河上的桥梁以及民用基础设施。他说，乌克兰部队正在准备防御。

泽连斯基呼吁伙伴尽快提供用于“爱国者”系统的拦截导弹。他指出，俄罗斯的袭击损坏了电网、变压器和配电设备，导致一些地区即使具备充足的发电能力，仍出现电力短缺。总统宣布将增加维修队数量，并调动军人参与消除袭击后果的工作。

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