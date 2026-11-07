Буданов заявив про намір росії спровокувати протести в Україні — Interia

Кирило Буданов заявив, що Російська Федерація — держава-агресор — планує взимку завдати максимальної шкоди критичній інфраструктурі України, щоб спровокувати суспільне невдоволення та вуличні протести. Він запевнив, що Україна переживе майбутню зиму, хоча вона буде складною.

Розрахунок на тиск на владу

За словами Буданова, погіршення умов життя через удари по об’єктах, необхідних для функціонування країни, має, за розрахунками Кремля, підштовхнути людей до протестів і тиску на українську владу. Росія розраховує, що такий тиск змусить Київ піти на поступки, які суперечать національним інтересам України.

Буданов наголосив, що цей сценарій не реалізується. Про його оцінку російських планів повідомляє Interia, посилаючись на інтерв’ю для CBS News, яке описав телеканал TSN.

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Зеленський попередив про можливі цілі

Президент Володимир Зеленський також заявив, що українська розвідка має дані про підготовку Росії до ударів по енергетичних об’єктах, мостах через Дніпро та цивільній інфраструктурі. За його словами, українські сили готуються до оборони.

Зеленський закликав партнерів якнайшвидше постачати ракети-перехоплювачі для систем Patriot. Він зазначив, що російські атаки пошкоджують електромережі, трансформатори та розподільче обладнання, через що в окремих регіонах виникає дефіцит електроенергії навіть за достатніх можливостей її виробництва. Президент анонсував збільшення кількості ремонтних бригад і залучення військових до ліквідації наслідків атак.

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