Kyryło Budanow oświadczył, że Federacja Rosyjska, państwo-agresor, planuje zimą wyrządzić maksymalne szkody krytycznej infrastrukturze Ukrainy, aby sprowokować niezadowolenie społeczne i uliczne protesty. Zapewnił, że Ukraina przetrwa nadchodzącą zimę, choć będzie ona trudna.

Kalkulacja na rzecz presji na władze

Według Budanowa pogorszenie warunków życia wskutek uderzeń w obiekty niezbędne do funkcjonowania kraju ma, zgodnie z kalkulacjami Kremla, skłonić ludzi do protestów i wywierania presji na ukraińskie władze. Rosja liczy, że taka presja zmusi Kijów do ustępstw sprzecznych z interesami narodowymi Ukrainy.

Budanow podkreślił, że ten scenariusz się nie zrealizuje. O jego ocenie rosyjskich planów informuje Interia, powołując się na wywiad dla CBS News, opisany przez stację telewizyjną TSN.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zełenski ostrzegł przed możliwymi celami

Prezydent Wołodymyr Zełenski również oświadczył, że ukraiński wywiad ma dane o przygotowaniach Rosji do uderzeń w obiekty energetyczne, mosty przez Dniepr oraz infrastrukturę cywilną. Według niego ukraińskie siły przygotowują się do obrony.

Zełenski wezwał partnerów do jak najszybszego dostarczania pocisków przechwytujących dla systemów Patriot. Zaznaczył, że rosyjskie ataki uszkadzają sieci elektroenergetyczne, transformatory i urządzenia rozdzielcze, przez co w niektórych regionach występuje deficyt energii elektrycznej nawet przy wystarczających możliwościach jej wytwarzania. Prezydent zapowiedział zwiększenie liczby ekip naprawczych i zaangażowanie wojskowych w usuwanie skutków ataków.

Czytaj nas na