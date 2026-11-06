Dacia розглядає електричний Renault Bridger для Європи — Autocar

Dacia розглядає можливість запропонувати в Європі електричну версію компактного кросовера Renault Bridger, який спершу готують до запуску на індійському ринку. Як повідомляє Autocar, такий крок може допомогти румунському бренду Renault Group швидше скоротити викиди CO2 свого модельного ряду.

Кросовер для Індії може дістатися Європи

Renault Bridger раніше показали у вигляді майже готового до серійного виробництва концепту. Це компактний кросовер із виразно позашляховим дизайном, який Autocar порівнює із Suzuki Jimny. В Індії модель має розташуватися нижче Renault Duster — адаптованої для цього ринку версії європейського Dacia Duster.

Спочатку Bridger не планували продавати в Європі, як і інші моделі Renault Group для окремих регіонів, зокрема Filante, Boreal і Niagara. Водночас джерела видання стверджують, що Dacia може адаптувати модель для європейського ринку. Там електрокросовер міг би конкурувати з Citroën ë-C3 та Fiat Grande Panda Electric.

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Плани електрифікації Dacia

Для Dacia електрифікація та зниження викидів CO2 є пріоритетом, адже бренд має обмежену лінійку електромобілів порівняно з іншими марками Renault Group. Компанія також переглядає плани на тлі запропонованих у ЄС правил Industrial Accelerator Act. Вони можуть передбачати додаткові стимули для електромобілів, вироблених у Європі, причому вигідніші умови можуть отримати моделі завдовжки до 4,2 метра.

Dacia заявляла про намір випустити чотири електромобілі до 2030 року. За даними Autocar, ідеться про Spring, Sandero, Sandero Stepway і ще одну модель. Останньою спершу мав стати електричний кросовер Striker, однак, за інформацією джерел видання, цей проєкт скасували. Одним із кандидатів на його місце називають європейську версію Bridger. Генеральний директор Renault Group Франсуа Прово на Паризькому автосалоні минулого місяця заявив, що Bridger створили для Індії, але він може згодом з'явитися і на інших ринках.

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