Премьер-министр Тайваня Чо Чжунтай не будет контрасигновывать поправку к Закону о благосостоянии пожилых людей, предусматривающую полную оплату центральным правительством взносов в систему национального медицинского страхования для части людей в возрасте 65 лет и старше. Об этом сообщает Taipei Times со ссылкой на пресс-секретаря Кабинета министров Мишель Ли.

Ежегодные расходы на уровне 40 млрд тайваньских долларов

По оценке правительства, реализация поправки обошлась бы примерно в 40 млрд тайваньских долларов ежегодно, или приблизительно в 1,22 млрд долларов США. Право на полное покрытие страховых взносов получили бы около 80% жителей Тайваня в возрасте 65 лет и старше.

Ли заявила, что Кабинет министров считает эту норму вмешательством в его конституционные полномочия в сфере формирования политики и бюджета, поскольку она обязывает правительство увеличить расходы. По ее словам, это противоречит статье 70 Конституции Китайской Республики и статье 91 Закона о бюджете.

Пресс-секретарь также предупредила, что дополнительные расходы могут сократить финансирование программ ухода за пожилыми людьми, долгосрочного ухода и других социальных программ. Она добавила, что по мере старения населения расходы будут расти, усиливая финансовое давление на молодые поколения.

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Помощь малообеспеченным и политический спор

Еще одно опасение правительства заключается в том, что поправка отменяет обязанность местных властей помогать оплачивать медицинские расходы, не покрываемые страховкой, пожилым людям, которые не могут их оплатить. По словам Ли, около 66 тыс. человек в настоящее время соответствуют критериям для такой помощи.

Поправку одобрил парламент 60 голосами против 39 при поддержке оппозиционных партий Гоминьдан и Тайваньской народной партии, которые вместе имеют большинство. Отказ Чо стал девятым случаем, когда принятый парламентом закон не вступил в силу на фоне политического противостояния между правящей Демократической прогрессивной партией и оппозицией.

Согласно статье 37 Конституции Китайской Республики, президенту требуется контрасигнация премьер-министра для обнародования законов или издания указов. Оппозиционные партии утверждают, что правительство должно было попросить парламент пересмотреть законодательство, а не блокировать его из-за отсутствия контрасигнации.

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