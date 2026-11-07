Premier Tajwanu Cho Jung-tai nie kontrasygnuje poprawki do ustawy o dobrobycie osób starszych, która przewiduje pełne opłacanie przez rząd centralny składek na narodowe ubezpieczenie zdrowotne dla części osób w wieku 65 lat i starszych. Poinformował o tym Taipei Times, powołując się na rzeczniczkę Gabinetu Ministrów Michelle Lee.

Roczne koszty na poziomie 40 mld dolarów tajwańskich

Według szacunków rządu wdrożenie poprawki kosztowałoby około 40 mld dolarów tajwańskich rocznie, czyli około 1,22 mld dolarów amerykańskich. Do pełnego pokrycia składek ubezpieczeniowych byłoby uprawnionych około 80% mieszkańców Tajwanu w wieku 65 lat i starszych.

Lee oświadczyła, że Gabinet Ministrów uważa ten przepis za ingerencję w jego konstytucyjne uprawnienia w zakresie kształtowania polityki i budżetu, ponieważ zobowiązuje on rząd do zwiększenia wydatków. Jej zdaniem jest to sprzeczne z artykułem 70 Konstytucji Republiki Chińskiej oraz artykułem 91 ustawy budżetowej.

Rzeczniczka ostrzegła również, że dodatkowe wydatki mogą ograniczyć finansowanie programów opieki nad osobami starszymi, opieki długoterminowej i innych programów społecznych. Dodała, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa koszty będą rosły, zwiększając presję finansową na młodsze pokolenia.

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Pomoc dla osób o niskich dochodach i spór polityczny

Kolejną obawą rządu jest to, że poprawka znosi obowiązek władz lokalnych pomagania w opłacaniu kosztów medycznych nieobjętych ubezpieczeniem osobom starszym, których na to nie stać. Według Lee około 66 tys. osób obecnie spełnia kryteria takiej pomocy.

Poprawkę zatwierdził parlament stosunkiem głosów 60 do 39 przy poparciu opozycyjnych partii Kuomintang i Tajwańskiej Partii Ludowej, które wspólnie mają większość. Odmowa Cho stała się dziewiątym przypadkiem, gdy ustawa przyjęta przez parlament nie weszła w życie w związku z polityczną konfrontacją między rządzącą Demokratyczną Partią Postępową a opozycją.

Zgodnie z artykułem 37 Konstytucji Republiki Chińskiej prezydent potrzebuje kontrasygnaty premiera, aby promulgować ustawy lub wydawać dekrety. Partie opozycyjne twierdzą, że rząd powinien zwrócić się do parlamentu o ponowne rozpatrzenie ustawodawstwa, zamiast blokować je poprzez brak kontrasygnaty.

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