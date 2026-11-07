据内阁发言人李慧芝表示，台湾行政院长卓荣泰将不副署《老人福利法》修正案。该修正案规定，中央政府将为部分65岁及以上人士全额缴纳全民健康保险保费。《台北时报》对此进行了报道。

年度支出将达400亿新台币

政府估计，实施该修正案每年将花费约400亿新台币，即约12.2亿美元。约80%的65岁及以上台湾居民将有资格获得保险保费全额补贴。

李慧芝表示，行政院认为，该规定干预了其在政策制定和预算方面的宪法职权，因为它要求政府增加支出。她说，这与《中华民国宪法》第70条和《预算法》第91条相抵触。

这名发言人还警告称，额外支出可能会削减对老年人照护、长期照护及其他社会项目的资金。她补充说，随着人口老龄化，支出将增加，进而加大年轻一代的财政压力。

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对低收入人群的援助与政治争议

政府的另一项担忧是，该修正案取消了地方政府帮助无力支付相关费用的老年人承担保险未覆盖医疗费用的义务。李慧芝表示，目前约有6.6万人符合获得此类援助的标准。

该修正案以60票赞成、39票反对在立法院获得通过，得到在野党中国国民党和台湾民众党的支持，两党合计占据多数。卓荣泰的拒绝成为执政的民主进步党与在野党政治对立背景下，第九次由立法院通过的法律未能生效的案例。

根据《中华民国宪法》第37条，总统公布法律或发布命令，需要行政院长副署。在野党称，政府应要求立法院重新审议相关立法，而不是通过不予副署来阻止其生效。

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