《滚石》：比利·乔尔将参加佛罗里达州活动

美国歌手、词曲作者兼作曲家比利·乔尔将于12月14日参加美国佛罗里达大西洋大学的一场活动。他将回答学生的问题，并可能演唱几首作品。这将是这位艺人在宣布被诊断出正常压力脑积水并于去年停止演出后的首次正式公开露面，《滚石》报道。

与学生见面

该活动名为Billy Joel: An Evening of Questions & Answers…And a Little Music，将于19:00开始。门票将从11月12日起仅向在该大学就读的学生提供。

今年1月，乔尔已在佛罗里达州惠灵顿的致敬乐队Turnstiles演出中意外现身。据《棕榈滩邮报》报道，这位歌手拄着手杖登台，并参与演唱了We Didn’t Start The Fire和Big Shot。

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健康状况

这位音乐家上个月在接受《好莱坞报道者》采访时表示，他目前还不能开车，必须接受一系列检查后才能说何时会再次演出。据他所说，神经科医生警告称，每场演唱会都可能像一次脑震荡。

9月，取消了原定于2025至2026年举行的巡演的乔尔向SiriusXM听众保证，他感觉良好。他指出，自己存在平衡问题并且听力有所下降，但请求歌迷不要为他担心。

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