Billy Joel weźmie udział w wydarzeniu na Florydzie — Rolling Stone

Amerykański piosenkarz, autor piosenek i kompozytor Billy Joel 14 grudnia weźmie udział w wydarzeniu na Florida Atlantic University w USA. Będzie odpowiadał na pytania studentów i być może wykona kilka utworów. Będzie to jego pierwsze oficjalne publiczne wystąpienie od czasu, gdy artysta poinformował o diagnozie wodogłowia normotensyjnego i wycofał się z występów w ubiegłym roku, informuje Rolling Stone.

Spotkanie ze studentami

Wydarzenie nosi tytuł Billy Joel: An Evening of Questions & Answers…And a Little Music i rozpocznie się o godz. 19:00. Bilety będą dostępne wyłącznie dla studentów uczących się na uniwersytecie od 12 listopada.

W styczniu Joel niespodziewanie pojawił się już na występie tribute bandu Turnstiles w Wellington na Florydzie. Według Palm Beach Post piosenkarz wyszedł na scenę z laską i dołączył do wykonania utworów We Didn’t Start The Fire i Big Shot.

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Stan zdrowia

W wywiadzie dla The Hollywood Reporter w ubiegłym miesiącu muzyk powiedział, że na razie nie ma prawa prowadzić samochodu i musi przejść serię badań, zanim będzie mógł powiedzieć, kiedy ponownie wystąpi. Jak zaznaczył, neurolog ostrzegł go, że każdy koncert może przypominać wstrząśnienie mózgu.

We wrześniu Joel, który odwołał trasę zaplanowaną na lata 2025–2026, zapewnił słuchaczy SiriusXM, że czuje się dobrze. Zaznaczył, że ma problemy z równowagą i nieco stracił słuch, ale poprosił fanów, aby się o niego nie martwili.

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