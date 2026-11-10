Билли Джоэл примет участие в мероприятии во Флориде — Rolling Stone

Американский певец, автор песен и композитор Билли Джоэл 14 декабря примет участие в мероприятии во Флоридском атлантическом университете в США. Он будет отвечать на вопросы студентов и, возможно, исполнит несколько композиций. Это станет его первым официальным появлением после того, как артист сообщил о диагнозе нормотензивной гидроцефалии и отошел от выступлений в прошлом году, сообщает Rolling Stone.

Встреча со студентами

Мероприятие называется Billy Joel: An Evening of Questions & Answers…And a Little Music и начнется в 19:00. Билеты будут доступны только студентам, обучающимся в университете, с 12 ноября.

В январе Джоэл уже неожиданно появился на выступлении трибьют-группы Turnstiles в Веллингтоне, штат Флорида. По данным Palm Beach Post, певец вышел на сцену с тростью и присоединился к исполнению песен We Didn’t Start The Fire и Big Shot.

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Состояние здоровья

В интервью The Hollywood Reporter в прошлом месяце музыкант рассказал, что пока не имеет права управлять автомобилем и должен пройти ряд обследований, прежде чем сможет сказать, когда снова будет выступать. По его словам, невролог предупредил, что каждый концерт может быть похож на сотрясение мозга.

В сентябре Джоэл, отменивший тур, запланированный на 2025–2026 годы, заверил слушателей SiriusXM, что чувствует себя хорошо. Он отметил, что у него есть проблемы с равновесием и он несколько потерял слух, но попросил поклонников не беспокоиться о нем.

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