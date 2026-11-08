В Мазервелле, районе города Гкеберха в ЮАР, 44-летний Луксоло Наметте был убит возле местной парикмахерской. Как сообщает TimesLIVE со ссылкой на полицию, мужчина вышел из заведения, чтобы ответить на телефонный звонок. По предварительным данным полиции, после этого неизвестный нападавший дважды выстрелил ему в голову.

Обстоятельства нападения

Стрельба произошла около 15:44 в субботу на улице Умнулу в районе NU 9 в Мазервелле. Представительница полиции Восточно-Капской провинции Нобунту Гантана сообщила, что Наметте упал на колени и умер на месте от полученных ранений.

На момент получения сообщения об убийстве правоохранители патрулировали район. После прибытия на место они поговорили с сестрой погибшего.

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Расследование продолжается

Полиция изъяла на месте патроны, наушники-вкладыши и два мобильных телефона. Туда также прибыли руководители полиции провинции во главе с комиссаром Вуйисиле Нкатой, а также специалисты по судебной криминалистике и патологии.

Подозреваемый пока не установлен, мотив убийства также неизвестен, задержаний не было. Нката призвал жителей, которые могли что-то видеть или слышать, предоставить информацию следователям.

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