W Motherwell, części miasta Gqeberha w RPA, 44-letni Luxolo Namette został zabity w pobliżu lokalnego zakładu fryzjerskiego. Jak podaje TimesLIVE, powołując się na policję, mężczyzna wyszedł z lokalu, aby odebrać telefon. Według wstępnych danych policji, nieznany napastnik następnie dwukrotnie strzelił mu w głowę.

Okoliczności ataku

Do strzelaniny doszło około godziny 15:44 w sobotę na ulicy Umnulu w rejonie NU 9 w Motherwell. Rzeczniczka policji Prowincji Przylądkowej Wschodniej Nobuntu Gantana przekazała, że Namette upadł na kolana i zmarł na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

W chwili otrzymania zgłoszenia o zabójstwie funkcjonariusze patrolowali okolicę. Po przybyciu na miejsce rozmawiali z siostrą zmarłego.

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Śledztwo trwa

Policja zabezpieczyła na miejscu naboje, słuchawki douszne i dwa telefony komórkowe. Na miejsce przybyło również kierownictwo policji prowincji na czele z komisarzem Vuyisile Nkathą, a także specjaliści medycyny sądowej i patologii.

Podejrzany nie został dotąd ustalony, motyw zabójstwa również pozostaje nieznany, a zatrzymań nie było. Nkatha zaapelował do mieszkańców, którzy mogli coś widzieć lub słyszeć, o przekazanie informacji śledczym.

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