В Беллвилле в Кейптауне, ЮАР, четверо мужчин погибли в результате стрельбы на стоянке такси. Ранения также получили семилетний ребенок и еще один мужчина, сообщает TimesLIVE.

Стрельба на стоянке

По данным полиции, нападение произошло в субботу около 21:00 в секторе стоянки такси, откуда отправляются междугородние маршруты. Четыре вооруженных человека прибыли туда на двух автомобилях и открыли огонь.

Представитель полиции Фредерик ван Вейк заявил, что нападавшие сделали несколько выстрелов. Четверо мужчин погибли на месте, а мужчина и семилетний ребенок получили ранения.

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Расследование продолжается

Детективы провинциального подразделения по расследованию насилия, связанного с такси, начали расследование стрельбы. Полиция Беллвилля зарегистрировала дела по фактам убийства и покушения на убийство.

Правоохранители также изъяли огнестрельное оружие, связанное с водителем такси. По состоянию на момент публикации задержаний не было, расследование продолжается.

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