W Bellville w Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki czterech mężczyzn zginęło w wyniku strzelaniny na postoju taksówek. Ranni zostali również siedmioletnie dziecko i jeszcze jeden mężczyzna, informuje TimesLIVE.

Strzelanina na postoju

Według policji atak nastąpił w sobotę około godziny 21:00 w części postoju taksówek, z której odjeżdżają trasy międzymiastowe. Cztery uzbrojone osoby przyjechały tam dwoma samochodami i otworzyły ogień.

Rzecznik policji Frederick van Wyk oświadczył, że napastnicy oddali kilka strzałów. Na miejscu zginęło czterech mężczyzn, a mężczyzna i siedmioletnie dziecko odnieśli obrażenia.

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Śledztwo trwa

Detektywi z prowincjonalnego wydziału dochodzeniowego ds. przemocy związanej z taksówkami rozpoczęli śledztwo w sprawie strzelaniny. Policja w Bellville zarejestrowała sprawy dotyczące zabójstwa i usiłowania zabójstwa.

Funkcjonariusze zabezpieczyli również broń palną powiązaną z kierowcą taksówki. Na moment publikacji nie dokonano żadnych zatrzymań, a śledztwo trwa.

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