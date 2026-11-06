Совет Безопасности ООН принял инициированное Пакистаном заявление председателя «Роль дипломатии во время активных боевых действий». Документ призывает государства поддерживать дипломатические контакты после начала вооруженных конфликтов, добиваться прекращения огня, не допускать эскалации и искать долгосрочные политические урегулирования, сообщает Dawn.

Призыв сохранять каналы связи

В заявлении подчеркивается, что дипломатическое взаимодействие во время войны необходимо для защиты гражданского населения, сдерживания насилия, предотвращения распространения конфликтов и содействия гуманитарной помощи. Совет призвал использовать посредничество, добрые услуги, а также прямые и непрямые контакты между сторонами боевых действий, чтобы снижать напряженность и создавать возможности для переговоров.

Документ акцентирует важность сохранения каналов коммуникации как непосредственно между сторонами конфликта, так и через посредников. По мнению Совета Безопасности, такие контакты могут помочь избегать просчетов, способствовать деэскалации и открывать путь к политическим переговорам.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Гуманитарный доступ и политическое урегулирование

Среди практических целей дипломатической работы в период боевых действий в заявлении названы содействие прекращению боевых действий, обеспечение безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа, защита гражданского населения и снижение риска перерастания конфликтов в региональные или международные противостояния.

Совет Безопасности также отметил, что прекращение боевых действий не должно быть самоцелью: дипломатическое и политическое взаимодействие следует продолжать и после прекращения огня для достижения устойчивого политического урегулирования. Документ признает роль региональных и субрегиональных организаций, а также генерального секретаря ООН, его представителей, спецпосланников и посредников в продвижении диалога.

Пакистанская инициатива продолжает подход, закрепленный в резолюции Совета Безопасности ООН №2788, которую единогласно приняли в июле 2025 года во время председательства Пакистана в органе. Новое заявление отдельно сосредоточено на дипломатических контактах уже после начала вооруженного противостояния.

Читай нас в