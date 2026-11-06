В Латвии средний уровень потребительских цен на транспортное топливо в октябре 2026 года вырос на 34,5% по сравнению с октябрём 2025 года. Дизельное топливо подорожало на 38,1%, бензин — на 27,9%, а автогаз — на 12,9%, сообщает LSM English со ссылкой на данные Центрального статистического бюро.

Месячная динамика

В то же время в октябре цены на транспортное топливо были на 0,2% выше, чем в сентябре. Наибольший месячный рост зафиксировали в цене автогаза — на 9,2%. Цена дизельного топлива повысилась на 0,1%, тогда как бензин подешевел на 0,2%.

Экономист SEB Bank Дайнис Гашпуитис отметил, что в Латвии сейчас не наблюдается масштабного изменения привычек потребления топлива, несмотря на повышение цен. Он посоветовал пересмотреть не только использование автомобилей, но и общие расходы на энергию и потребление.

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Возможное влияние на расходы

По оценке Гашпуитиса, рост стоимости топлива прежде всего ощущают транспортный и логистический секторы. В дальнейшем это может отразиться на ценах на продукты питания, строительство, производство и другие повседневные услуги.

Экономист также указал, что нагрузка на бюджеты латвийских домохозяйств будет зависеть от погоды зимой: при короткой и мягкой зиме итоговые счета могут остаться на уровне прошлого года или быть ниже. Долгая и ранняя зима, напротив, увеличит спрос на энергоресурсы. Дополнительным риском он назвал возможную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, которая способна вызвать дальнейшее подорожание и перебои с поставками энергии.

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