Na Łotwie średni poziom cen konsumpcyjnych paliw transportowych w październiku 2026 roku wzrósł o 34,5% w porównaniu z październikiem 2025 roku. Olej napędowy podrożał o 38,1%, benzyna o 27,9%, a autogaz o 12,9%, informuje LSM English, powołując się na dane Centralnego Biura Statystycznego.

Dynamika miesięczna

Jednocześnie w październiku ceny paliw transportowych były o 0,2% wyższe niż we wrześniu. Największy miesięczny wzrost odnotowano w cenie autogazu — o 9,2%. Cena oleju napędowego wzrosła o 0,1%, natomiast benzyna potaniała o 0,2%.

Ekonomista SEB Bank Dainis Gašpuitis zaznaczył, że na Łotwie obecnie nie obserwuje się zakrojonej na szeroką skalę zmiany nawyków dotyczących zużycia paliwa mimo wzrostu cen. Doradził, aby przeanalizować nie tylko korzystanie z samochodów, lecz także ogólne wydatki na energię i konsumpcję.

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Możliwy wpływ na koszty

Według oceny Gašpuitisa wzrost kosztów paliwa odczuwają przede wszystkim sektory transportu i logistyki. W dalszej perspektywie może to wpłynąć na ceny żywności, budownictwa, produkcji i innych codziennych usług.

Ekonomista wskazał również, że obciążenie budżetów łotewskich gospodarstw domowych będzie zależeć od pogody zimą: przy krótkiej i łagodnej zimie końcowe rachunki mogą pozostać na poziomie z ubiegłego roku lub być niższe. Długa i wczesna zima, przeciwnie, zwiększy popyt na zasoby energetyczne. Jako dodatkowe ryzyko wskazał możliwą eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie, która może spowodować dalszy wzrost cen i zakłócenia w dostawach energii.

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