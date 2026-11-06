Китай запустил спутники Yaogan-51 07-09 — Anadolu Agency

Китай в четверг, 6 ноября 2026 года, запустил группу спутников дистанционного зондирования Yaogan-51 07-09. По данным государственного агентства Xinhua, они предназначены для научных экспериментов и обнаружения электромагнитной среды.

Запуск из Сычуани и сообщение агентства

Материал Anadolu Agency был опубликован 6 ноября 2026 года в Стамбуле и обновлён в тот же день. Автор материала — Saadet Gokce.

Спутники запустили ракетой-носителем Long March-2C с космодрома Сичан, расположенного в юго-западной китайской провинции Сычуань. В источнике эта площадка названа Xichang Satellite Launch Center.

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Миссии серии Long March

После старта спутники успешно вышли на заранее определённые орбиты. Запуск стал 675-й миссией серии китайских ракет-носителей Long March.

25 октября Китай также запустил из южной островной провинции Хайнань партию интернет-спутников для низкой околоземной орбиты. Этот запуск обозначил 674-ю миссию серии Long March.

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