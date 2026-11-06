Chiny wystrzeliły satelity Yaogan-51 07-09 — Anadolu Agency

Chiny w czwartek, 6 listopada 2026 roku, wystrzeliły grupę satelitów teledetekcyjnych Yaogan-51 07-09. Według państwowej agencji Xinhua są one przeznaczone do eksperymentów naukowych i wykrywania środowiska elektromagnetycznego.

Start z Syczuanu i informacja agencji

Materiał Anadolu Agency opublikowano 6 listopada 2026 roku w Stambule i zaktualizowano tego samego dnia. Autorką materiału jest Saadet Gokce.

Satelity wystrzelono rakietą nośną Long March-2C z kosmodromu Xichang, położonego w południowo-zachodniej chińskiej prowincji Syczuan. W źródle obiekt ten nazwano Xichang Satellite Launch Center.

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Misje serii Long March

Po starcie satelity pomyślnie osiągnęły wcześniej wyznaczone orbity. Start był 675. misją serii chińskich rakiet nośnych Long March.

25 października Chiny wystrzeliły również z południowej wyspiarskiej prowincji Hajnan partię satelitów internetowych dla niskiej orbity okołoziemskiej. Start ten oznaczał 674. misję serii Long March.

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