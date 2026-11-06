Китай запустив супутники Yaogan-51 07-09 — Anadolu Agency

Китай у четвер, 6 листопада 2026 року, запустив групу супутників дистанційного зондування Yaogan-51 07-09. За даними державного агентства Xinhua, їх призначено для наукових експериментів і виявлення електромагнітного середовища.

Запуск із Сичуаню та повідомлення агентства

Матеріал Anadolu Agency оприлюднили 6 листопада 2026 року в Стамбулі та оновили того ж дня. Автор матеріалу — Saadet Gokce.

Супутники запустили ракетою-носієм Long March-2C із космодрому Січан, який розташований у південно-західній китайській провінції Сичуань. У джерелі цей майданчик названо Xichang Satellite Launch Center.

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Місії серії Long March

Після старту супутники успішно вийшли на заздалегідь визначені орбіти. Запуск став 675-ю місією серії китайських ракет-носіїв Long March.

25 жовтня Китай також запустив із південної острівної провінції Хайнань партію інтернет-супутників для низької навколоземної орбіти. Цей запуск позначив 674-ту місію серії Long March.

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